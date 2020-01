Scuola: Azzolina, al via le iscrizioni

(ANSA) ROMA, 7 GEN - "Da oggi prendono il via le iscrizioni al nuovo anno scolastico. Una procedura ormai rodata a cui il Ministero lavora da mesi e che presidieremo fino all'ultimo giorno. Il nostro sistema scolastico ha bisogno, come tutti i sistemi complessi, di aggiustamenti. Ma la nostra è una scuola che funziona. Le famiglie devono perciò affrontare con serenità questo momento. Così come i ragazzi". Lo afferma la ministra designata dell'Istruzione Lucia Azzolina.