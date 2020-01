Papa a summit Bari vescovi Mediterraneo

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 7 GEN - Il calendario delle celebrazioni liturgiche presiedute da papa Francesco per i mesi di gennaio e febbraio, diffuso oggi dalla Sala stampa vaticana, conferma che il Pontefice sarà a Bari il prossimo 23 febbraio, domenica, per l'incontro di tutti i vescovi per le pace nel Mediterraneo, promosso dalla Cei, celebrandosi anche una messa.

Il calendario prevede per sabato 25 gennaio, nella Basilica romana di San Paolo fuori le Mura alle 17.30, la celebrazione dei Secondi Vespri nella 53/a Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Domenica 26 gennaio, invece, con la messa nella Basilica di San Pietro alle 10.00, il Pontefice celebrerà per la prima volta la Domenica della Parola di Dio, da lui istituita.

Sabato 1 febbraio, 24/a Giornata Mondiale della Vita consacrata, il Papa celebrerà nella Basilica Vaticana alle 17.00 la messa per i membri degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica. Domenica 23 febbraio, infine, la messa del Papa a Bari, alle 10.45.