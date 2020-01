Crolla intonaco in classe, nessun ferito

(ANSA) - MASSA (MASSA CARRARA), 7 GEN - Una consistente porzione di intonaco è caduta dal soffitto di un'aula del liceo pedagogico Pascoli di Massa (Massa Carrara) mentre gli studenti stavano svolgendo lezione. Il distacco non ha provocato feriti e i ragazzi sono stati fatti uscire dalla scuola dal dirigente scolastico e sono stati chiamati i genitori per riportarli a casa. Sul posto sono intervenuti i tecnici della Provincia per controllare lo stato dei soffitti della classe, una terza, e anche delle altre aule. "È molto grave, sono preoccupato - commenta il presidente della Provincia di Massa Carrara Gianni Lorenzetti -. Le scuole cadono a pezzi e noi non abbiamo i soldi per la manutenzione che occorrerebbe. Ogni volta Siamo costretti a interventi tampone quando ci sarebbe bisogno di una cura da cavallo per la maggior parte dei nostri istituti". L'aula rimarrà inagibile, la scuola sta cercando una nuova collocazione per gli alunni della classe.