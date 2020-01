Cade da elicottero, morto maestro sci

(ANSA) - AOSTA, 7 GEN - Un maestro di sci di nazionalità francese è morto a seguito di un incidente avvenuto durante un'uscita di eliski. In base a una prima ricostruzione, è precipitato nel vuoto per circa 400 metri da un elicottero a cui era rimasto impigliato e che era ripartito per tornare a valle.

I fatti sono avvenuti verso le 12, sul versante francese del Monte Miravidi, al confine con il territorio di La Thuile (Aosta).