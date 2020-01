Accademia Georgofili, morto Scaramuzzi

(ANSA) - FIRENZE, 7 GEN - E' morto ieri sera all'età di 93 anni Franco Scaramuzzi, presidente onorario dell'Accademia dei Georgofili di Firenze, prestigioso ente dedicato all'agricoltura. Nato a Ferrara il 26 dicembre 1926, Scaramuzzi dal 1986 al 2014 è stato presidente dei Georgofili, di cui manteneva la carica di presidente onorario. Dal 1979 al 1991 è stato rettore dell'Ateneo Fiorentino e per anni è stato anche presidente del Comitato nazionale per le scienze agrarie del Cnr. E' stato anche insignito di medaglia d'oro dal Presidente della Repubblica quale 'Benemerito per la Scuola e la Cultura' e nominato Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana.