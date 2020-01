Bimbo 6 mesi Arezzo:genitori,dimenticato

(ANSA) - AREZZO, 6 GEN - I genitori del bimbo di 6 mesi trovato nell'androne di un palazzo ad Arezzo, si sono presentati in ospedale alcune ore dopo e avrebbero detto di essersi dimenticati il figlio nell'aprire il portone di casa. Solo un certo tempo dopo si sono accorti che il bimbo non era con loro.

I due sono un 40enne sudamericano e una 24enne italiana e vivono nello stesso palazzo dove altri condomini, rincasando verso le 2, hanno trovato il bimbo, solo e in una culla, nell'atrio comune dello stabile. Non è chiaro da quanto tempo fosse lì da solo. Il 118, chiamato da questi inquilini, ha portato il bimbo in ospedale dove, solo più tardi, la coppia, trafelata, è arrivata per cercare il figlio. Chiarita la situazione, i genitori hanno escluso la volontarietà del fatto. La polizia comunque li segnalerà alla procura minorile di Firenze per eventuali provvedimenti. Per ora il bimbo resta affidato al reparto di pediatria di Arezzo.