Anziana trovata morta a Milano

(ANSA) - MILANO, 5 GEN - Una donna di 90 anni è stata trovata morta attorno alle 10 di questa mattina in via Pescara 37 a Milano all'interno dell'agriturismo 'Podere Ronchetto'.

L'anziana mostrava segni evidenti di aggressione, aveva il volto tumefatto e si sospetta quindi sia stato un omicidio.

A dare l'allarme è stata una donna che lavora nella struttura che si trova nella periferia sud di Milano.

Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, le Volanti della polizia e la Scientifica che ha eseguito i rilievi.