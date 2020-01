Aggredito da ragazza con acido e spray

(ANSA) - MILANO, 4 GEN - Un uomo di 28 anni è stato aggredito questa mattina in piazza Gae Aulenti a Milano da una ragazza che gli avrebbe spruzzato in faccia dello spray al peperoncino e lanciato addosso una sostanza liquida, che gli investigatori ritengono possa essere acido. Il 28enne è stato ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli con ustioni di primo grado al volto, di secondo grado al collo e bruciori a un occhio.

L'aggressione è avvenuta dopo le 11 e, da quanto è stato riferito, è arrivata al termine di una colluttazione.

Al momento non si conoscono i motivi della lite e il rapporto tra i due. Sulla vicenda sta indagando la Compagnia Milano Duomo dei Carabinieri.