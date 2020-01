Maxiconsulenza dinamica morte investite

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - Una maxiconsulenza per ricostruire la dinamica dell'incidente che ha causato la morte di Gaia e Camilla la notte tra il 21 e il 22 dicembre in Corso Francia. E' quanto disporrà nei prossimi giorni la Procura di Roma che contesta a Pietro Genovese, il 20enne che era alla guida del suv, l'omicidio stradale plurimo. La consulenza tecnica punterà, in primo luogo, a chiarire la velocità a cui procedeva l'auto, il punto preciso dell'impatto con le due ragazze e se fossero sulle strisce pedonali. Verifiche anche sul funzionamento dei semafori.