Genovese al gip, sconvolto e devastato

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - "Sono sconvolto e devastato per quello che è successo". E' quanto ha detto, in base a quanto riferito dai suoi difensori, Pietro Genovese nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al gip durato circa una ora. Genovese è ai domiciliari per avere travolto e ucciso due ragazzine di sedici Anni, Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli.

"Questa è una tragedia per tutte e tre le famiglie coinvolte.

Genovese non è il killer che è stato descritto e merita rispetto e comprensione come le famiglie di queste due ragazze", affermano gli avvocati Franco Coppi e Gianluca Tognozzi.