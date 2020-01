Festa a Spin Time, c'era diffida

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - Verrà inviata a breve un'informativa della Digos di Roma in Procura sulla festa non autorizzata organizzata per il Capodanno allo Spin Time, palazzo occupato a Roma. Il questore il 31 dicembre aveva diffidato gli organizzatori dal realizzare l'evento all'interno dell'edificio.

Ma uno dei responsabili dell'occupazione, Andrea Alzetta, precisa: "E' stata una bellissima festa, un successo. C'è stata una grossa partecipazione: circa duemila persone. A un certo punto abbiamo dovuto chiudere i cancelli proprio per garantire la sicurezza". Lo ha detto Andrea Alzetta in merito alla festa di Capodanno che si è svolta allo Spin Time nonostante la diffida della Questura a farla. "Avevamo ormai organizzato, c'era tanta aspettativa e quindi abbiamo proseguito" ha detto Alzetta in merito alla diffida della Questura ricevuta il 31 dicembre. "Non c'era nessun tipo di pericolo a farla - ha sottolineato -. Era una festa conviviale, allegra con quattro cucine etniche, sale da ballo e laboratori per bambini".