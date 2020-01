Crolla una porzione di marmo a ingresso musei vaticani

Crollo di una porzione di intonaco e di marmo di travertino dal soffitto d'ingresso dei musei Vaticani su viale Vaticano. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Non si registrano feriti. Solo una donna avrebbe accusato un malore per lo spavento provocato dal forte rumore. I pompieri hanno chiuso e messo in sicurezza la zona assicurando l'attività dei musei.