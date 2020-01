Finisce sotto auto dopo urto guardrail

(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE (MACERATA), 1 GEN - Si schianta con l'auto contro il guardrail e viene trovato incastrato sotto la propria vettura. L'incidente, in cui è rimasto ferito gravemente un uomo di origine cinese, conducente dell'auto, è avvenuto poco dopo le 5.30 sull'autostrada A14 in direzione nord al km 248+300 tra i caselli di Civitanova Marche e Porto Recanati. La dinamica è al vaglio della polizia stradale: tra le varie ipotesi, c'è anche quella che il conducente della vettura sia sceso dopo l'impatto e in quei frangenti un altro mezzo sopraggiunto lo abbia investito e scaraventato sotto la propria vettura.

Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco di Civitanova Marche che hanno trovato il ferito intrappolato sotto l'auto. I sanitari del 118 lo hanno trasportato agli Ospedali Riuniti di Ancona. Dopo l'incidente si era resa necessaria la chiusura di due corsie della carreggiata, poi riaperte, per soccorrere il ferito e mettere in sicurezza la vettura e la sede stradale.