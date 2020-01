Discarica a Monte Carnevale, gli abitanti promettono 'guerra'

Sono pronti a farsi sentire gli abitanti della Valle Galeria, alcuni dei quali già nella notte di Capodanno - dopo l'annuncio della localizzazione di una nuova discarica a Monte Carnevale - si sono ritrovati in strada per coordinare le prossime mosse. Da un video postato sui social emerge tutta la rabbia dei cittadini della zona: "Cara sindaca, caro Zingaretti, vi ringraziamo per il regalo di Capodanno.

Sappiate che non è fine ma inizio di una guerra che avete voluto voi", la "Valle Galeria ha dato", promette una donna.

"I morti viventi ringraziano" e annunciano "la manifestazione" di protesta "sarà a breve". "Io abito qui da 40 anni, sarà una lotta dura". "Sono una mamma abito qui dal 2008, sono qui e combatto per i miei figli e per i figli di quelli che verranno, per quelli che hanno lottato e sono morti. Noi aspettiamo ancora la bonifica", alcuni degli interventi. Gli inviti a "scendere in piazza" per far sentire le ragioni degli abitanti della zona si intensificano e sui social c'è anche chi fa sapere: "I comitati della Valle Galeria oltre a pianificare le opportune azioni legali si opporranno in ogni modo a questo ennesimo scempio".

Da video e foto del primo raduno notturno dei cittadini della Valle Galeria emerge come anche Stefano Vignaroli, presidente a 5 stelle della commissione parlamentare ecomafie sia passato di persona al presidio, come pure i pentastellati romani Simona Ficcardi (consigliera comunale) e Marco Cacciatore (consigliere regionale). Tutti loro già ieri avevano manifestato la forte contrarietà alla localizzazione della discarica a Monte Carnevale.(ANSA).