Cenone finisce a coltellate, 3 feriti

(ANSA) - BORGO SAN LORENZO (FIRENZE), 1 GEN - Un cenone di Capodanno si è trasformato in una lite finita a coltellate. E' successo questa notte, intorno alle 2.20, a Borgo San Lorenzo (Firenze), presso l'abitazione di una 40enne di origini brasiliane, rimasta ferita assieme ad altre due persone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Stando alla prima ricostruzione dei fatti, all'interno della casa erano presenti in quattro, riunitisi per il cenone di fine anno. Una donna di 36 anni, anche lei sudamericana, e un 22enne hanno avuto un acceso litigio durante il quale hanno fatto uso di coltelli, poi recuperati e posti sotto sequestro dai carabinieri. I due sono stati denunciati a piede libero per lesioni aggravate. Nel tentativo di dividere i contendenti, è rimasto ferito un 29enne, originario dell'India e domiciliato a Firenze. Feriti anche la padrona di casa e il 22enne. Trasportati in ospedale per lesioni agli arti, i feriti hanno ricevuto una prognosi che va dai 10 ai 15 giorni.