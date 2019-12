Papa: in parrocchia per funerali amica

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 31 DIC - Oggi pomeriggio Papa Francesco si è recato in forma privata presso la parrocchia romana di San Giuseppe al Nomentano per partecipare alle esequie della professoressa Maria Grazia Mara, amica del Papa, scomparsa ieri. Al termine della messa, il Papa ha salutato alcuni dei presenti, per poi fare ritorno in Vaticano. Lo riferisce il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni.