Rubato presepe in chiesa Aosta

(ANSA) - AOSTA, 30 DIC - Ladri in azione alla vigilia di Natale ad Aosta: ignoti hanno rubato le statuette del presepe allestito all'interno della chiesa di Saint-Martin-de-Corléans, nella periferia ovest della città.

"Eravamo vicini al Natale, il furto è avvenuto di pomeriggio, tra le 16 e le 17", spiega il viceparroco, Don Ferdinand Nindorera. "Erano tante statuette, piccole ma di valore. Per quale motivo, mi sono interrogato. E' un fatto legato alla povertà? A una forma di superstizione? Sono rimasto perplesso.

La chiesa - aggiunge - è aperta tutta la giornata, tranne la sacrestia, per permettere a chi vuole pregare di fare questo colloquio con Dio. Fino a quel momento non si erano verificati furti. Il parroco ha già sporto denuncia". Le statuette "non erano della parrocchia ma di una persona che le aveva concesse per allestire il presepe. Ci aveva detto che il valore arrivava a 700 euro, così tutti i cristiani hanno fatto un'offerta per cercarne altre".