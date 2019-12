Legale dei genitori di Camilla: semaforo pedonale senza giallo

Il semaforo pedonale teatro dell'incidente che ha causato la morte di Gaia e Camilla non prevede il giallo per chi attraversa e le ragazze avrebbero iniziato l'attraversamento con il verde per i pedoni. E' quanto afferma l'avvocato Cesere Piraino, legale dei genitori di Camilla Romagnoli, la 16enne investita e uccisa dieci giorni fa a Roma con l'amica Gaia, in un atto depositato oggi in Procura con cui chiede ai pm di approfondire questo aspetto. Una circostanza definita "determinante sul profilo probatorio" da parte del legale.