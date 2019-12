Da Battisti a Bonnie&Clyde, 1595 latitanti arrestati nel 2019

Da Cesare Battisti, arrestato all'inizio dell'anno in Bolivia ai Bonnie & Clyde italiani.

Sono alcuni dei 1.595 latitanti arrestati quest'anno dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip).

Tra loro c'è una donna di camorra, Valeria Pane di 39 anni, ritenuta appartenente al clan "Pesce-Marfella" arrestata ad agosto in Portogallo; i Bonnie & Clyde italiani Francesco Galdelli e Vanja Goffi, arrestati in Thailandia perché accusati di aver realizzato enormi truffe anche ai danni di star del cinema come George Clooney e il 23enne Antonio Bellopede, già destinatario di un mandato di arresto europeo per associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di sostanze stupefacenti, catturato ad Ibiza a maggio.