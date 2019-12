Sfrattato, abbandona due rettili in casa

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Sfrattato, ha riconsegnato le chiavi di casa ma ha abbandonato all'interno, in due terrari, un Drago barbuto e un Serpente del Grano in precarie condizione igienico sanitarie. Trovati i due rettili, il proprietario dell'appartamento in zona San Siro, a Milano, ha provato invano a contattare l'ex inquilino, un italiano di 27 anni, poi denunciato per aver maltrattato e abbandonato i due rettili, quindi ha chiamato l'Unità Tutela Animali della Polizia Locale che ha sequestrato gli animali.

Il Drago e il Serpente erano conservati in due teche, una sopra l'altra, sporche, senza cibo né acqua, prive di una fonte di riscaldamento autonoma come lampade ad infrarossi o tappetini riscaldanti. E infatti il Serpente del grano è stato trovato in condizioni di ipotermia e letargico. Ancora più precaria la situazione del Drago Barbuto, che ha risposto agli stimoli solo dopo diversi tentativi. Gli animali sono stati affidati a un custode giudiziario, ovvero una titolare di un rettilario.