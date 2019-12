Aperta inchiesta su valanga Senales

(ANSA) - BOLZANO, 29 DIC - La procura di Bolzano ha aperto un fascicolo sul distacco di una valanga ieri in Val Senales che ha ucciso una donna e due bambine, provenienti dalla Germania.

Come apprende l'ANSA da fonti investigative, sono già stati acquisiti foto e video del pendio. In una prima fase dell'inchiesta dovrà essere stabilito se si è trattato di un distacco spontaneo e in questo caso se esso era in qualche modo prevedibile oppure se la valanga è stata provocata da altri sciatori durante un fuoripista. Nelle prossime ore la procura di Bolzano nominerà un perito.