Meningite: bimbo di 3 anni ricoverato

(ANSA) - FIRENZE, 28 DIC - Un bambino di 3 anni, versiliese, è ricoverato all'ospedale Meyer di Firenze per un sospetto caso di meningite di tipo B. La prognosi è riservata e le condizioni sono stabili.

Secondo quanto ricostruito, il bambino è stato portato dai genitori all''Ospedale Versilia' a seguito di malesseri. Poi, dopo prime valutazioni dei medici, è stato trasferito all'ospedale pediatrico di Firenze. Nell'area di Viareggio, dove il bimbo abita con la famiglia, è scattata la profilassi sia per i familiari sia, anche, per circa 70-75 bambini dell'asilo da lui frequentato, più i genitori, il personale della scuola e il personale sanitario venuto a contatto con il bambino per i primi accertamenti prima del trasferimento a Firenze.