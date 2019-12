Incidenti stradali: sospesa linea ferroviaria Milano-Venezia

(ANSA) - BRESCIA, 28 DIC - Traffico ferroviario in tilt lungo la linea Milano-Venezia a causa dell'incidente avvenuto questa mattina, all'altezza del passaggio a livello a Rezzato, nel bresciano. La circolazione resta sospesa per permettere i rilievi della polizia, intervenuta nell'incidente avvenuto tra un treno e un'auto che è stata colpita. Solo un forte spavento per il conducente, un ventunenne moldavo, sotto choc.(ANSA).