Travolto da un albero, morto un operaio

(ANSA) - POTENZA, 27 DIC - Travolto da un albero - per cause in fase di accertamento - un operaio forestale di Rionero in Vulture (Potenza) di 50 anni è morto oggi nella zona dei laghi di Monticchio, tra Rionero in Vulture e Atella (Potenza). Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che stanno facendo le verifiche per accertare la dinamica dell'incidente sul lavoro, e un'eliambulanza del 118 "Basilicata soccorso", ma a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione effettuati dagli operatori sanitari.