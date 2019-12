Gli sparano in strada, muore a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 27 DIC - Un uomo è morto ieri sera a Palermo dopo essere stato ferito a una gamba da colpi d'arma da fuoco. Francesco Paolo Lombardino, 47 anni, carpentiere, era a casa, in via Zumbo, nel quartiere al Cep quando, secondo il racconto dei familiari, è sceso in strada per dare un'occhiata alla sua macchina parcheggiata vicino all'abitazione. L'uomo è stato colpito all'altezza dell'inguine e i colpi gli hanno provocato un'emorragia all'aorta. Portato all'ospedale Cervello, è morto per dissanguamento. Indaga la polizia.