Capodanno Bari:Decaro,non venite in auto

(ANSA) - BARI, 27 DIC - "Il 31 dicembre è sconsigliato arrivare a Bari in auto, se proprio necessario utilizzate i park and ride". E' l'appello lanciato dal sindaco Antonio Decaro, a margine della presentazione in Regione Puglia degli appuntamenti del 31 dicembre, in vista del concertone di fine anno a Bari che verrà trasmesso in diretta su Canale 5. "Bari registra il tutto esaurito nelle strutture ricettive", sottolinea Decaro: "Per la città, grazie anche al sostegno della Regione Puglia, questa sarà un'altra importante vetrina. In queste ore stiamo allestendo il palco per il concerto in piazza Libertà, ci sono già alcune limitazioni al traffico. Con la Prefettura e le forze dell'ordine è stato predisposto il piano per la sicurezza".