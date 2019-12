Furto in casa Taylor Mega a Milano

(ANSA) - MILANO, 26 DIC - Un furto, il cui bottino non è ancora stato quantificato, è stato messo a segno la sera di Natale nell'appartamento nel pieno centro di Brera a Milano, di Elisa Todesco, 26 anni, meglio nota come Taylor Mega. È stata una condomina, dopo aver sentito l'allarme, ad avvertire la Polizia. L'influencer, che non si trovava a Milano, è stata contattata telefonicamente e si riserva di quantificare il danno subito, anche se, a un primo esame, sembra che dell'abitazione non manchi molto.