Escursionisti recuperati da Vvf

(ANSA) - MONTEGALLO (ASCOLI PICENO), 26 DIC - I vigili del fuoco di Ascoli Piceno hanno recuperato e portato in salvo due escursionisti in difficoltà durante un'escursione sul Monte Vettore, nel territorio di Montegallo. Uno dei due era scivolato e l'altro ha cercato di aiutarlo. Entrambi sono riusciti a risalire ed hanno allertato i soccorsi. Da Pescara si è alzato in volo un elicottero dei vigili del fuoco che ha raggiunto una piazzola, dove nel frattempo erano stati ricoverati dalle squadre di terra i due escursionisti, un marchigiano e un lombardo, che sono poi stati affidati ai sanitari del 118 e quindi trasportati in ospedale per le cure del caso. Secondo i primi riscontri le loro condizioni non destano preoccupazioni.