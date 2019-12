"Babbo Natale" scompare a Capri

(ANSA) - NAPOLI, 25 DIC - Da ieri sera ad Anacapri (Napoli) non si hanno più notizie di Antonio Parlato, di 63 anni, che ogni anno nel giorno della Vigilia, vestito da Babbo Natale e con la gerla, fa il giro delle abitazioni di alcune famiglie di amici per consegnare i doni a partire dal tardo pomeriggio per poi rientrare a casa in via Grotta Azzurra, una zona lontana dal centro abitato dell'isola. Ieri il 'Babbo Natale' di Anacapri, dopo il consueto giro, è rientrato a casa intorno alle 22 e sembra ci sia stata una discussione in famiglia per il rientro a tarda ora secondo quanto si evince anche dalla denuncia di scomparsa presentata alla Stazione dei carabinieri di Anacapri.

Dopo essersi cambiato velocemente d'abito è uscito senza fare più rientro. Vana l'attesa della famiglia che ha avviato ricerche Oggi i familiari hanno presentato denuncia ai militari e hanno fornito alcuni dettagli necessari per l'identificazione.

L'uomo è di corporatura media, alto circa 170 centimetri, con una folta barba bianca e capelli bianchi.