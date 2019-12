Autonomia: Zaia, pronti a Suprema Corte

(ANSA) - VENEZIA, 23 DIC - La partita dell'autonomia resta un tema caldo nel bilancio 2019 del Veneto presentato oggi dal presidente Luca Zaia. "Continueremo a trattare, ma non ad attendere - ha detto il governatore nella conferenza stampa di fine anno -. Se non avremo risposte, siamo pronti ad adottare 23 progetti di legge, sui quali andremo a discutere in Corte Costituzionale, nel caso intasandola. Ma spero di non arrivare a questo". "Innanzitutto diciamo grazie al capo dello Stato per la chiarezza che ha fatto, togliendo di mezzo l'argomento che si tratta di qualcosa di non pulito o buono: l'autonomia è prevista dalla Costituzione - ha continuato -. Ma non è possibile che siano passati più di due anni e sentire dire ancora che mina coesione nazionale, solidarietà e sussidiarietà. Oltre al fatto che siamo di fronte al secondo Governo che non ci dice nulla".

"Avevo detto - ha concluso - che consideravo il 2019 l'anno determinante per l'autonomia, ma non è arrivato nulla, anche se non c'è più niente da scrivere".