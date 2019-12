Maltempo: Sieve esonda nel Fiorentino

(ANSA) - PONTASSIEVE (FIRENZE), 22 DIC - Il fiume Sieve è esondato per un tratto a Ponte a Vico, nel comune di Pontassieve (Firenze). Lo rende noto lo stesso Comune su Fb spiegando che è stata di conseguenza chiusa via Colognolese e che "personale della protezione civile sta monitorando la situazione". La tanta pioggia caduta anche la notte scorsa nel territorio - fino a 40-50 millimetri - che fa capo alla città metropolitana di Firenze ha comportato l'innalzamento dei fiumi e varie frane, fa sapere la protezione civile della Metrocittà che parla di una "situazione sotto controllo, ma da monitorare". Il consigliere delegato Marco Fratini, spiega che il secondo livello di guardia è stato superato a Dicomano da Ombrone Pistoiese e dalla Sieve, mentre è stato sfiorato dal Bisenzio. "Tuttavia, al momento le precipitazioni sono in forte attenuazione e comunque la parte principale della perturbazione è passata". Prevedibile poi un aumento dei livelli idrometrici dell'Arno che agli Uffizi e a Rosano ha superato il I livello di guardia.