Alberi caduti,frana in collina Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 22 DIC - Per le raffiche di vento e la pioggia, che ha interessato nelle ultime ore il territorio bolognese, la centrale operativa dei Vigili del Fuoco ha ricevuto numerose richieste di intervento in particolare per pali e alberi pericolanti o rami precipitati sulla sede stradale. In particolare le attività delle squadre di emergenze si sono concentrate ad Argelato, Castel Maggiore, Castenaso e Imola.

A Castel San Pietro Terme, in via Stanzano, un albero è caduto sui cavi della luce: in questo momento sono al lavoro i Vigili del Fuoco del distaccamento di Medicina per tagliare i rami e liberare il traliccio.

A Pianoro, sulle colline di Bologna, nella frazione di Livergnano, nella notte, massi franati da un versante della montagna hanno invaso la sede stradale via Gruppi. Al momento, il tratto di strada è chiuso.