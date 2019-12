A Roma ancora un bus danneggiato

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Ancora un bus danneggiato a Roma. Ieri sera un autista della linea 556 ha dato allarme a una pattuglia dei carabinieri della stazione Tor Tre Teste raccontando che poco prima in via Molfetta tre giovani che erano a bordo del bus, senza motivo, hanno colpito porta posteriore mandando in frantumi il vetro e sono scappati. Sono in corso indagini per risalire ai responsabili.