Valanga investe auto, nessun ferito

(ANSA) - BELLUNO, 21 DIC - Sono tutte illese le persone che si trovavano nelle auto investite dalla massa nevosa di una valanga caduta sulla strada tra Livinallongo e Cortina, sul Passo Valparola. Lo hanno riferito i Carabinieri di Cortina, che stanno operando nella zona assieme agli uomini del Soccorso Alpino. Sulla strada stava transitando anche un pullman. I mezzi non sarebbero stati colpiti in pieno dalla slavina, e tutti gli occupanti hanno potuto uscire da soli dalle auto, mettendosi in sicurezza. In precedenza, in zona Marmolada, si era staccata un'altra slavina che aveva investito la pista Padon 2, a Rocca Pietore. I soccorritori, con le unità cinfile, hanno bonificato la superficie, escludendo la presenza di sciatori.