Cile: giovane schiacciato fra blindati, 5 mesi di indagini

Dureranno cinque mesi, e per il momento non produrranno sanzioni severe per l'agente di polizia presunto responsabile, le indagini sul grave incidente avvenuto ieri a Santiago del Cile, in cui un ragazzo di 20 anni è rimasto schiacciato fra due blindati, riportando gravi fratture.

Il video dell'accaduto, circolato sui social, ha provocato l' attivazione immediata della magistratura cilena, e il membro dei 'carabineros', Mauricio Carrillo Castillo, è stato presentato davanti ad un giudice di garanzia che ha ascoltato la relazione del Ministero pubblico e deciso una formalizzazione dell'istruttoria con l'accusa di 'lesioni gravi preterintenzionali' ai danni del giovane Oscar Ignacio Pérez Cortéz.

A sua difesa l'agente Carrillo Castillo ha giurato di non aver visto né il giovane in questione né l'altro veicolo contro cui è stato schiacciato.

A conclusione dell'udienza il pm aggiunto della Procura centro-nord della capitale, Sergio Ortiz, ha disposto per l'accusato l'obbligo di firma mensile in un commissariato di polizia per tutta la durata dell'indagine, che dovrà concludersi in 150 giorni.

Lo stesso magistrato ha invece respinto la richiesta di Pablo Rivera, coordinatore per questa vicenda dell'Istituto nazionale dei diritti umani (Indh), che aveva chiesto per l'imputato l'arresto preventivo.