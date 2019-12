Morti bianche, in uno spot gli 'auguri al contrario' della Cgil

"Natale è la festa di tutti, ma non per tutti". È questo l'incipit dello spot di "Auguri al Contrario" che la Fillea Cgil Campania ha ideato per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla drammatica mattanza delle "morti bianche".



Il progetto affronta in modo nuovo il delicato tema delle morti sui luoghi di lavoro, spesso evidenziate solo ai fini statistici e mai nella loro vera drammaticità di piaga sociale cui è diventata.