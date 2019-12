Mette sue foto su Fb, preso latitante

(ANSA) - CAGLIARI, 20 DIC - Aveva lasciato la Sardegna per evitare di finire in cella e ha trascorso un lungo periodo in Spagna, nelle vicinanze di Siviglia, facendo la bella vita, e pubblicando su Facebook, utilizzando uno pseudonimo, foto in piscina mentre beveva champagne. Ma proprio questa sua voglia di mettersi in mostra lo ha fatto cadere in trappola. In manette su ordine di carcerazione è finito Andrea Carboni, 25 anni, considerato il vertice di un gruppo criminale responsabile di furti in abitazioni e violente rapine in casa ai danni di anziani, messe a segno a Elmas nel 2015.

Il giovane deve scontare 6 anni e nove mesi di reclusione.

L'ordine di carcerazione è stato emesso a settembre, ma il giovane, a differenza degli altri componenti della gang, aveva già fatto perdere le sue tracce. Si era rifugiato in Spagna, vivendo nel lusso. Il 20 novembre scorso, forse perché aveva finito il denaro, è rientrato in Italia utilizzando documenti falsi. Ha trovato rifugio nell'abitazione di una sua amica, una 40enne di Elmas.