Mareggiata deposita schiuma su costa

(ANSA) - VENTIMIGLIA (IMPERIA), 20 DIC - La mareggiata che si è abbattuta nel pomeriggio a Ventimiglia, a causa del forte vento, ha ricoperto di schiuma alcune spiagge situate in passeggiata Trento Trieste e lungomare Varaldo. Alcuni punti sono stati ricoperti da un manto bianco, che ha destato curiosità e stupore. Il mare ha provocato danni in molti punti della costa imperiese, scaricando detriti e provocando danni alle infrastrutture. Il lungomare è stato chiuso in più punti a scopo cautelativo.