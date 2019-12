Bassetti con i giovani e cita De André

(ANSA) - PERUGIA, 20 DIC - Più di mille ragazzi hanno partecipato alla Veglia diocesana di preghiera d'Avvento dei giovani, a Perugia, con il cardinale Gualtiero Bassetti.

"C'è troppo frastuono in mezzo a noi - ha detto il cardinale - il fragore della nostra civiltà ci assedia, entra dentro di noi e rischia di velare la bellezza del Natale, con le immagini e i suoni. Quando Gesù nacque, il silenzio avvolgeva tutte le cose Nella mangiatoia, senza parole, sta la Parola, il Verbo di Dio.

Un giorno questo Bambino parlerà e quanti l'ascolteranno saranno pieni di meraviglia per la sua sapienza e dottrina. Quel Bambino, cari giovani, non vi dice una parola, perché Lui è la grande parola, il grande messaggio che Dio vuol fare udire a tutti gli uomini".

Bassetti ha poi citato Fabrizio De André: "Dio del cielo se mi vorrai amare scendi dalle stelle e vienimi a cercare!". "Dio - ha detto - ha risposto a questa invocazione: è sceso dalle stelle ed è venuto a cercarvi. Il segreto del Natale è tutto qui".