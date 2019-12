A Iuss Pavia dottorato sul clima

(ANSA) - PAVIA, 20 DIC - La Scuola Superiore Iuss di Pavia (che accoglie corsi post-laurea) ha deciso di orientare le attività di ricerca verso le grandi sfide che l'umanità deve affrontare per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e per garantire lo sviluppo sostenibile. "Sono temi per i quali - si legge in una nota - è necessario mettere insieme competenze diverse fra loro e fra queste l'economia e il diritto, la scienza e l'ingegneria, la biologia e la medicina. Occorrono nuove competenze per la complessità dei fenomeni che governano le relazioni tra le attività dell'uomo e l'ambiente, tra le scelte politiche e le conseguenze sulla produzione industriale, tra il consumo del suolo e delle materie prime e le migrazioni".

Per formare queste nuove figure lo Iuss di Pavia coinvolgerà molti atenei italiani, in un progetto con due cicli di dottorato triennale con 60 borse di studio per ciclo, per cui il ministro Lorenzo Fioramonti ha stanziato 3,9 milioni di euro sul fondo 2019 per le Università.