Tirolo, divieti anti furbetti navigatore

(ANSA) - BOLZANO, 19 DIC - Nel Tirolo austriaco questo sabato scattano i cosiddetti divieti "anti furbetti del navigatore" lungo l'asse del Brennero. Come già avvenuto la scorsa estate tali divieti dovranno impedire l'intasamento di strade secondarie con le macchine di turisti che, seguendo le indicazioni di Google Maps e simili, escono dall'autostrada per evitare le code. In alcune località saranno attivi anche "semafori di dosaggio", che limiteranno l'accesso nei paesi in caso di traffico sostenuto. "I navigatori di moderna generazione che propongono in tempo reale percorsi alternativi rendono necessari questi provvedimenti", afferma il governatore del Land Tirolo Günther Platter. I divieti vengono criticati dagli esponenti politici della vicina Baviera.