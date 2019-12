SeaWatch: vinto appello,torniamo in mare

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "Sea Watch ha vinto l'appello alla Tribunale Civile di Palermo: la SeaWatch3 è libera! Dopo più di cinque mesi bloccati in porto a Licata, ci stiamo preparando per tornare in mare. La giustizia trionfa sul (ex) decreto sicurezza". Lo scrive Sea Watch su Twitter.