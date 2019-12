Due giovani a processo per maxi incendio

(ANSA) - COMO, 19 DIC - Due giovani di 23 anni di Fino Mornasco (Como) e Cantù (Como) sono stati rinviati a giudizio per concorso in incendio colposo per il disastroso incendio nella zona dell'Alto Lario che dal 30 dicembre 2018 per 17 giorni ha impegnato decine di volontari e vili del fuoco, e distrutto 11 baite e mille ettari di bosco e pascoli. I danni erano stati talmente ingenti che la Forestale mesi fa aveva notificato ai due presunti responsabili una multa da 13,5 milioni di euro. Secondo l'accusa le scintille che avrebbero originato l'incendio erano partite dal barbecue acceso all'aperto dagli indagati nonostante la giornata di forte vento. Una ricostruzione contestata dai legali dei due ragazzi. Il processo inizierà il 18 gennaio 2021.