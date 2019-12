Aggredì ex, gup dice no a patteggiamento

(ANSA) - BUSTO ARSIZIO (VARESE), 19 DIC - Il Gup di Busto Arsizio (Varese) ha respinto la richiesta di patteggiamento a cinque anni per Sara Del Mastro, la 38enne che il 7 maggio scorso a Legnano (Milano) ha aggredito con l'acido l'ex fidanzato Giuseppe Morgante, 30 anni, sfigurandogli il volto.

Alla richiesta si è strenuamente opposto l'avvocato di parte civile Domenico Musicco. "Il giudice ha detto che la pena non era congrua", ha spiegato il legale. Morgante, abbracciato dai parenti, la madre in lacrime, ha detto: "Sono soddisfatto, ora vedremo il processo".

A seguito della decisione del Gup, un nuovo giudice sarà chiamato a decidere se accettare la richiesta di processo in abbreviato formulata oggi in subordine dal legale difensore della donna, Piepaolo Proverbio, o se si andrà a dibattimento.

L'udienza preliminare è fissata per il prossimo 14 gennaio.