Flash mob per riconoscimento figli

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Con lavagne e gessetti, colletti bianchi e fiocchi tricolori per rappresentare in mondo della scuola. E' il flash mob organizzato dal tavolo SaltaMuri, che raccoglie 133 associazioni, il movimento #ItalianiSenzaCittadinanza e la Campagna #IoAccolgo in piazza Montecitorio affinchè la Camera voti urgentemente il riconoscimento della cittadinanza italiana ai figli di immigrati nati e/o cresciuti in Italia Il Tavolo SaltaMuri ha lanciato da settembre una campagna per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai figli degli immigrati che "sono nati o che comunque crescono in Italia e costituiscono - e costituiranno sempre più - una risorsa per il nostro paese. Per noi insegnanti, che guardiamo ogni giorno negli occhi bambine e bambini, ragazze e ragazzi, tutti gli allievi - spiegano - sono già pienamente cittadini nelle classi dove crescono tutti insieme.