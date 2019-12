Natale: sequestro 1mln merce non a norma

(ANSA) - BARI, 17 DIC - Luci, addobbi e abbigliamento natalizi, e giocattoli e fuochi d'artificio non a norma per un valore complessivo di un milione di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza a Bari e nei comuni della provincia nell'ambito dell'operazione 'Natale sicuro' che ha riguardato 22 attività commerciali, all'ingrosso e al dettaglio. I militari hanno sequestrato circa 75 chili di fuochi d'artificio ritenuti pericolosi, due milioni di confezioni di luci natalizie, diecimila giocattoli, 110mila tra addobbi e accessori di abbigliamento natalizi, risultati contraffatti e non conformi alle normative di settore in materia di sicurezza dei prodotti.

Le Fiamme gialle hanno anche individuato una struttura commerciale in cui lavoravano in nero due donne. I fuochi d'artificio erano all'interno di un negozio in cui lavorava un uomo di nazionalità cinese senza permesso di soggiorno. I titolari dei 22 esercizi commerciali controllati sono stati denunciai.