Isolatori sismici per municipio Norcia

(ANSA) - CORCIANO (PERUGIA), 17 DIC - La ricostruzione della torre civica di Norcia sarà completata nell'agosto 2020. Sono stati invece redatti i progetti strutturali per il recupero del teatro, del museo della Castellina e del palazzo comunale (che sarà dotato di isolatori sismici) e a inizio anno l'obiettivo è di appaltare i lavori. È quanto hanno detto a Solomeo il sindaco di Norcia, Nicola Alemanmo e Brunello Cucinelli che con la sua Fondazione ha finanziato tutti progetti. Insieme hanno fatto il punto sullo stato di avanzamento dei progetti.

Nell'illustrare i lavori, il sindaco di è soffermato sulla tecnica degli isolatori sismici che verrà adottata per il palazzo del municipio. "Per la prima volta al mondo - ha detto Alemanno - un palazzo del 14/o secolo verrà isolato con quella che tutti conoscono come la tecnica giapponese che, per dirla in maniera semplice, prevede delle sospensioni da introdurre sotto le fondamenta così che alla prossima eventuale scossa il palazzo non verrà coinvolto". (ANSA).