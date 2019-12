Dopo la morte di Luca Sacchi, Princi disse: "Facciamoci una birra"

"Mio cugino Massimo mi ha raccontato che quando ho dato la notizia della morte di Luca, Giovanni Princi (l'uomo finito in carcere perché accusato del tentativo di acquisto di droga, ndr) ha detto: 'vabbè allora se è morto andiamo a farci una birra e un panino, che sto morendo di fame'". E' quanto afferma Alfonso Sacchi, padre di Luca, sentito come testimone dai pm di Roma che indagano sull'omicidio del figlio. Il verbale è stato depositato dalla Procura in occasione dell'udienza davanti al Riesame.

"Penso che Princi portasse Luca con se' per farsi sicurezza - aggiunge il padre -. Luca era molto alto, in perfetta forma fisica, inoltre era un patito di arti marziali, ciò non di meno, gli ho sempre insegnato la pazienza e l'autocontrollo".