Una denuncia aggressione sindaco Amelia

(ANSA) - AMELIA (TERNI), 16 DIC - È stato denunciato d'ufficio dai carabinieri per lesioni personali e porto abusivo di oggetti atti ad offendere il trentacinquenne che ha aggredito nel suo ufficio il sindaco di Amelia, Laura Pernazza, che ha poi avuto una prognosi di sette giorni.

L'uomo - secondo quanto riferisce l'Arma - ha accettato le cure. Dunque non è stato sottoposto, come appreso in un primo momento, a trattamento sanitario obbligatorio.