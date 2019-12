Chiodi in strada, denunciato gommista

(ANSA) - MODENA, 16 DIC - Un gommista 48enne è stato denunciato dai carabinieri nel Modenese perché sorpreso in flagranza mentre gettava chiodi in mezzo alla strada. L'ipotesi nei suoi confronti è quella di danneggiamento: una dozzina i veicoli che hanno riportato forature. L'episodio, avvenuto la notte scorsa in località Cavazzona, a Castelfranco Emilia, potrebbe non essere isolato, dato che proprio in quella zona dall'estate scorsa esiste un problema di frequenti forature di pneumatici. L'uomo, un italiano residente a Serramazzoni, si è giustificato dicendo che con quei chiodi voleva colpire i clienti delle prostitute. Nella sua abitazione sono stati trovati sei chili di chiodi a croce, che, a quanto pare, il 48enne fabbricava utilizzando una pressa nel suo laboratorio. Il gommista sarebbe anche stato immortalato da telecamere di sorveglianza.